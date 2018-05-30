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"Рыбак выглядит примерно так же". Энергетики показали, во что превращается удочка после рыбалки под ЛЭП

31.05.2018 17:30 — Разное | UDF  
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Фото: "Белэнерго"
«Это удочка из углепластика. Ее поразило высокое напряжение. Рыбак обычно выглядит примерно так, как и удочка. Не ловите рыбу вблизи ЛЭП. Это смертельно опасно!». Так подписало фото в своем аккаунте в Instagram «Белэнерго».

Напомним, 29 мая в Чаусском районе рыбак слишком близко подошел с удочкой к воздушной линии электропередачи, получил удар током и тяжелые ожоги. Провода находились под напряжением 110 киловольт. Мужчина в больнице.

— Несмотря на неоднократные предупреждения об опасности рыбной ловли вблизи линий электропередачи, с начала 2018 года это уже пятый случай в стране. К сожалению, многие рыбаки не обращают внимания на то, что начинают ловить рыбу под линиями электропередачи или вблизи них, что может привести к непоправимым последствиям, — отметили в «Могилевэнерго».

 
 
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