Владимир Макей встретился в Брюсселе с Федерикой Могерини

Белорусско-европейские отношения и самые актуальные мировые темы обсудили министр иностранных дел Беларуси и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Встреча Владимира Макея и Федерики Могерини прошла в Брюсселе. С этого диалога начался визит главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Бельгию. За два дня Владимир Макей обсудит текущие и перспективные белорусско-бельгийские проекты. В прошлом году эта небольшая (по европейским меркам) страна заняла седьмое место в торгово-экономических отношениях с Беларусью. Товарооборот составил почти 370 миллионов долларов. Состоятся во время визита и политические встречи с представителями европейских структур.

Во время работы в Брюсселе белорусские дипломаты проведут встречи с бизнес-кругами, представителями ведущих европейских СМИ и экспертным сообществом.