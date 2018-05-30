ЕК ответит пропорциональными мерами на введенные США пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС

Еврокомиссия (ЕК) намерена ответить пропорциональными мерами на объявленное США введение заградительных пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза.

Кроме того, регулятор намерен 1 июня подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении действий США, говорится в заявлении ЕК.

Ранее в четверг министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что администрация американского президента приняла решение ввести пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики.

Новые пошлины вступят в силу в полночь 1 июня, отметил У.Росс.

"Принимаемые США меры призваны защитить американскую отрасль от зарубежной конкуренции, что идет в разрез с нормами ВТО", - отмечают в ЕК.

"Помимо подачи иска в ВТО, мы вводим в отношении США меры, скоординированные вместе с нашими партнерами, также затронутыми действиями Вашингтона", - говорится в заявлении европейского регулятора.

В ЕК отмечают, что вводимые США пошлины затрагивают экспорт из еврозоны, объем которого в 2017 году составил 6,4 млрд евро.

Несмотря на попытки предотвратить торговый спор, "ЕС вел подготовку в последние месяцы и теперь готов отреагировать на введенные США ограничения на импорт стали и алюминия быстрыми и пропорциональными мерами, полностью соответствующие правилам ВТО", отмечают в ЕК.

ЕС введет дополнительные пошлины на ряд товаров американского экспорта, и размер пошлин будет определен в соответствии с ущербом, нанесенным ограничениями, которые ввели США, говорится в заявлении.

Список товаров, для которых будут введены дополнительные пошлины, уже готов и получил поддержку всех членов ЕС, отмечают в ЕК.

"ЕС уверен, что односторонние тарифы, введенные в США, являются неоправданными и идут в разрез с нормами ВТО. Это протекционизм - простой и чистый", - заявил президент ЕК Жан-Клод Юнкер.

"США не оставили нам выбора, кроме как оспорить их действия в ВТО и ввести дополнительные пошлины на ряд товаров американского импорта", - сказал Ж.-К.Юнкер.

Ранее в этом году США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Евросоюз и некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня.