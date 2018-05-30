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На школьном выпускном в Барановичах звонок пронес дрон
В Барановичском лицее №1 традиционный для последней линейки звонок пронес… дрон. На фотографию издания intex-press обратил внимание сайт Dev.by,
Во время празднования последнего звонка по традиции в колокольчик звонит первоклассница, которую несет ученик 11-го класса. Иногда выпускники отпускают в небо воздушные шарики.
В барановичском лицее колокольчик привязали к квадрокоптеру. Дрон запустил директор лицея Алексей Бычковский.
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В Барановичском лицее №1 традиционный для последней линейки звонок пронес… дрон. На фотографию издания intex-press обратил внимание сайт Dev.by, сообщает onlinebrest.by.
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