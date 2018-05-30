Главы центробанков Беларуси и Литвы обсудили проект Twinning и кибербезопасность

Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур и председатель Банка Литвы Витас Василяускас провели переговоры в четверг в Минске, сказано в сообщении НББ.

Главы центробанков, в частности, обсудили "вопросы развития цифровых технологий и повышения кибербезопасности в банковском секторе". Также они рассмотрели реализацию Twinning-проекта Евросоюза "Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь".

В феврале 2018 года НББ приступил к реализации проекта Twinning. Для реализации проекта Евросоюз выделил 1,15 млн евро. Проект технической помощи центробанков стран ЕС направлен на расширение профессиональных возможностей и институционального потенциала НББ. Проект реализуется консорциумом банков: Немецким Федеральным банком, Национальным банком Польши и Банком Литвы.