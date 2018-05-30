МНС Беларуси намерено усовершенствовать упрощенную систему налогообложения

Межведомственная рабочая группа по комплексной корректировке Налогового кодекса (НК) готовит предложения по совершенствованию упрощенной системы налогообложения (ст.34 НК), сказано в сообщении министерства по налогам и сборам (МНС).

По результатам обсуждения МНС подготовит обоснование по увеличению до Br240 тыс. критерия валовой выручки для применения УСН индивидуальными предпринимателями (ИП). Будет также проработан вопрос о возможности предоставления ИП, которые уплачивают налог при УСН, определять выручку от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по принципу (методу) начисления.

В рамках обсуждения члены рабочей группы признали целесообразным внести соответствующие корректировки в подпункт 5.7 пункта 5 статьи 286 Налогового кодекса в части нераспространения его положений на унитарные предприятия некоммерческих организаций (общественных объединений). Получило поддержку предложение об исключении из налоговой базы налога при УСН сумм возмещения стоимости коммунальных услуг, а также пособия по временной нетрудоспособности индивидуальному предпринимателю.

Ожидается, что в ближайшее время свои предложения по корректировке главы 34 Налогового кодекса представят Белорусский союз предпринимателей и Совет по развитию предпринимательства.

По данным, которые озвучила член Совета по развитию предпринимательства, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич, предложения субъектов хозяйствования, применяющих "упрощенку", предусматривают увеличение установленных предельных критериев валовой выручки и численности работников, дающих право на применение УСН, увеличение с 15 до 25-50 человек критерия численности работников для ведения учета организациями, применяющими УСН без уплаты НДС, снятие запрета на применение УСН унитарными предприятиями, более 25 % акций (долей в уставном фонде) которых принадлежит одной или нескольким организациям.