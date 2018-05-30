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Беларусь и ЕС договорились ускорить согласование приоритетов партнерства

31.05.2018 17:51 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь и Европейский союз готовы ускорить согласование приоритетов партнерства, говорится в сообщении Европейской службы внешних связей по итогам встречи министра иностранных дел республики Владимира Макея и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между ЕС и Беларусью, обсудили состояние переговоров по приоритетам партнерства между ЕС и Беларусью и договорились ускорить их быстрое завершение, что станет важным блоком в построении двусторонних отношений", - отметили в службе.

Там также заявили, что на встрече были обсуждены права человека. "Ф.Могерини подтвердила, что реальные шаги, предпринятые Беларусью для обеспечения всеобщих прав человека, в том числе и по отмене смертной казни, являются ключевыми для формирования будущих отношений", - сообщили в службе.

При этом, продолжили там, в свете сообщений о новых смертных казнях, совершенных в Беларуси, а также смертных приговоров, оставленных в силе Верховным судом, Ф.Могерини подчеркнула "важность введения в Беларуси  моратория на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене".

Представитель ЕС и глава белорусского внешнеполитического ведомства также обсудили необходимость сотрудничества по вопросам ядерной безопасности, в частности в контексте строительства атомной электростанции в Островеце.

В ходе встречи "Ф.Могерини подтвердила приверженность Европейского союза стабильному, демократическому и процветающему будущему для Беларуси на благо всего  народа и заявила, что будет продолжать работать со всеми заинтересованными сторонами в достижении этой цели", подытожили в службе.

Как сообщалось, министр иностранных дел Беларуси В.Макей 31 мая-1 июня совершает рабочий визит в Брюссель.

 
 
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Беларусь и Европейский союз готовы ускорить согласование приоритетов партнерства, говорится в сообщении Европейской службы внешних связей по итогам встречи...
 
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