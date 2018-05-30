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Первый белорусский музей искусства фотографии откроют в Витебске

31.05.2018 17:39 — Разное | Интерфакс  
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Единственный в Беларуси музей, посвященный фотографии как искусству, откроется в Витебске, сообщают "Витебские вести".

Первый белорусский музей искусства фотографии откроют в Витебске

Сейчас в здании на ул. Толстого, где разместится будущий музей, проходят ремонтные работы. Открыть его планируют в дни проведения III Международного фестиваля фотографии им. С. Юрковского в Витебске и приурочить мероприятие ко Дню города.

Музей, как и фестиваль, будет носить имя фотографа-новатора XIX века Сигизмунда Юрковского, который жил и работал в городе на Двине. Без его изобретения – шторно-щелевого затвора – и сегодня не обходятся некоторые профессиональные фотокамеры.

Как рассказал директор фотофестиваля и инициатор создания уникального музея Василий Прудников, здесь представят свыше 300 экспонатов, охватывающих практически весь период развития фотографии: технику, авторские винтажные снимки, литературу, альбомы классиков фотоискусства. Музей будет соседствовать с кафе, фотолабораторией и павильоном для съемки.

Экспозицию в дальнейшем пополнят работы победителей фотофестиваля. В этом году тематика его основного конкурса – "Истоки" – призывает вернуться к родовым корням, тем местам, где человек родился и вырос, провел самые беззаботные годы детства и юности, и показать всю их красоту в снимках.

 
Теги: Витебск
 
 
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Единственный в Беларуси музей, посвященный фотографии как искусству, откроется в Витебске, сообщают "Витебские вести".
 
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