Первый белорусский музей искусства фотографии откроют в Витебске

Единственный в Беларуси музей, посвященный фотографии как искусству, откроется в Витебске, сообщают "Витебские вести" .





Сейчас в здании на ул. Толстого, где разместится будущий музей, проходят ремонтные работы. Открыть его планируют в дни проведения III Международного фестиваля фотографии им. С. Юрковского в Витебске и приурочить мероприятие ко Дню города.

Музей, как и фестиваль, будет носить имя фотографа-новатора XIX века Сигизмунда Юрковского, который жил и работал в городе на Двине. Без его изобретения – шторно-щелевого затвора – и сегодня не обходятся некоторые профессиональные фотокамеры.

Как рассказал директор фотофестиваля и инициатор создания уникального музея Василий Прудников, здесь представят свыше 300 экспонатов, охватывающих практически весь период развития фотографии: технику, авторские винтажные снимки, литературу, альбомы классиков фотоискусства. Музей будет соседствовать с кафе, фотолабораторией и павильоном для съемки.

Экспозицию в дальнейшем пополнят работы победителей фотофестиваля. В этом году тематика его основного конкурса – "Истоки" – призывает вернуться к родовым корням, тем местам, где человек родился и вырос, провел самые беззаботные годы детства и юности, и показать всю их красоту в снимках.