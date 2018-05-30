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В параде на День независимости в Минске впервые пройдут женщины-военнослужащие

31.05.2018 17:33 — Разное | Интерфакс  
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Женщины-военнослужащие впервые будут участвовать в параде на День независимости 3 июля в Минске.

"Одной из новинок нынешнего парада войск будет то, что по проспекту Машерова впервые пройдут сводные парадные расчеты, состоящие из женщин-военнослужащих и учащихся специализированных лицеев и кадетских классов", - цитирует госагентство БелТА начальника штаба - первого заместителя военного коменданта Минской военной комендатуры Сергея Иванова.

При этом С.Иванов заявил, что в женский парадный расчет из 175 участниц,  "отбирали по определенным критериям: возрасту, внешним данным и успешной службе - из наиболее подготовленных объединений, соединений воинских частей и организаций". В частности будут задействованы военнослужащие из Военной  академии, 72-го гвардейского объединенного учебного центра, ВВС, войск ПВО и связи.

Как сообщалось со ссылкой на Минобороны, в параде на День независимости 3 июля в Минске примет участие более 3 тыс. военнослужащих и более 250 единиц боевой техники.

Традиционно первым в механизированной колонне пройдет легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

За танком Т-34-85 пройдут мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня, состоящие на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь. Среди них, в частности, будут системы реактивного залпового огня "БелГрад", "Смерч" и "Полонез", зенитные ракетные комплексы С-300ПС, "Оса-АКМ" и "Тор-М2", ракетный комплекс "Точка", бронеавтомобили "Дракон", мобильный беспилотный авиационный комплекс "Бусел-10".

Общая протяженность парадного расчета техники составляет около 3 тыс. м.

После прохождения механизированной колонны в небе над Минском жители и гости столицы смогут увидеть основные типы авиационной техники Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Завершится военный парад плац-концертом роты почетного караула и выступлением сводного военного оркестра.

Парад традиционно пройдет у обелиска "Минск - город-герой" на проспекте Машерова.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщины-военнослужащие впервые будут участвовать в параде на День независимости 3 июля в Минске.
 
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