«Мисс Беларусь-2018» привезла подарки воспитанникам детского дома

Красота не только спасает мир, но и дарит улыбки. В преддверии Дня защиты детей «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич привезла подарки воспитанникам детского дома №5.

Приятные сувениры девушка привезла на новом автомобиле Geely, который победительнице проекта ОНТ вручили в качестве одного из призов. Футбольные мячи, ракетки, куклы, школьные принадлежности, развивающие игры и даже детская железная дорога. А также сладкие угощения. Мария готовила сюрпризы заранее, изучая, в чём нуждаются ребята. Персональный подарок получил каждый.

Здесь, в детском доме, находятся дети от 4-х до 18-ти лет, родителей которых лишили родительских прав. Благотворительный марафон с участием «Мисс Беларусь» продолжится. Марию Василевич ждут и в других детдомах.