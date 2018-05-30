|
Песчаная буря накрыла северо-запад Китая
Мощную песчаную бурю пережили жители северо-запада Китая. Непогода вызвала настоящий транспортный коллапс.
Засыпало целые кварталы. Видимость в некоторых районах упала практически до нуля, из-за чего автомобильное движение было полностью заблокировано. С перебоями работает авиатранспорт. По прогнозам синоптиков, угроза новой бури сохраняется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощную песчаную бурю пережили жители северо-запада Китая. Непогода вызвала настоящий транспортный коллапс.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)