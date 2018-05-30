Посол Ирана в Беларуси высказался по поводу выхода США из «ядерной сделки»

Атом раздора! Свою позицию по выходу США из «ядерной сделки» выразил посол Ирана в Беларуси. Разорвав исторический договор, Вашингтон нарушил международное соглашение, считает дипломат. Такие вопросы необходимо решать за столом переговоров.

Решение американского президента Дональда Трампа покинуть соглашение по ядерной программе всколыхнуло мировое сообщество. Исторический договор, призванный положить конец многолетней проблеме «иранского атома», заключили с Ираном Россия, США, Великобритания, Франция, Германия и Китай в 2015 году.

Выход Америки ставит всю сделку под угрозу. Исламская республика, в свою очередь, заявляет, что готова поддерживать план действий по урегулированию ядерной программы, но при условии, что все остальные страны-партнёры будут соблюдать соглашение.