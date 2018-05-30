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Можно даже распознать цвет глаз. Более 1000 видеокамер следят за порядком в Солигорске
Новости Беларуси. Под надзором. Более 1000 видеокамер следят за порядком в Солигорске,сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Система видеонаблюдения в городе шахтеров одна из самых лучших в стране. Это дополнительные глаза правоохранителей. Милиционеры с помощью видео уже раскрыли не одно преступление.
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Новости Беларуси. Под надзором. Более 1000 видеокамер следят за порядком в Солигорске,сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Система видеонаблюдения в городе...
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