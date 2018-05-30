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Средняя зарплата по Минской области за апрель – 922 рубля. Какие сферы самые высокооплачиваемые?

31.05.2018 18:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На Минщине закрепляются положительные тенденции в социально-экономическом развитии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Средняя зарплата по Минской области за апрель – 922 рубля. Какие сферы самые высокооплачиваемые?

В частности увеличиваются доходы населения. Так, за апрель средняя зарплата по области составила 922 рубля, этот показатель на 17% больше, чем в 2017. И хотя к прогнозу немного не дотягиваем, есть уверенность, что ситуация исправится.

Средняя зарплата по Минской области за апрель – 922 рубля. Какие сферы самые высокооплачиваемые?

Причем растет не только номинальная, но и реальная зарплата. Наиболее высокооплачиваемая сфера – промышленность, набирают темпы строительная отрасль, транспорт и сельское хозяйство.

Средняя зарплата по Минской области за апрель – 922 рубля. Какие сферы самые высокооплачиваемые?

Олег Семенчук, председатель комитета по работе, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Мы имеем за истекший период рост регионального валового продукта на 5,3%. Темпы рост производства промышленной продукции – 109%, продукции сельского хозяйства – 105%. За первый квартал 2018 года выручка от реализации услуг, товаров, продукции составила 120% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Эти все экономические результаты дают возможность роста заработной платы.

Средняя зарплата по Минской области за апрель – 922 рубля. Какие сферы самые высокооплачиваемые?

За апрель больше всего прибавили Крупский и Стародорожский районы. Там плюс к средней зарплате составил почти 50 рублей. Ну а самые высокие показатели, традиционно, в Солигорском районе – почти на половину больше остальных районов.

 
 
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Новости Беларуси. На Минщине закрепляются положительные тенденции в социально-экономическом развитии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В частности...
 
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