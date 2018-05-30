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Средняя зарплата по Минской области за апрель – 922 рубля. Какие сферы самые высокооплачиваемые?
Новости Беларуси. На Минщине закрепляются положительные тенденции в социально-экономическом развитии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В частности увеличиваются доходы населения. Так, за апрель средняя зарплата по области составила 922 рубля, этот показатель на 17% больше, чем в 2017. И хотя к прогнозу немного не дотягиваем, есть уверенность, что ситуация исправится.
Причем растет не только номинальная, но и реальная зарплата. Наиболее высокооплачиваемая сфера – промышленность, набирают темпы строительная отрасль, транспорт и сельское хозяйство.
Олег Семенчук, председатель комитета по работе, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
За апрель больше всего прибавили Крупский и Стародорожский районы. Там плюс к средней зарплате составил почти 50 рублей. Ну а самые высокие показатели, традиционно, в Солигорском районе – почти на половину больше остальных районов.
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Новости Беларуси. На Минщине закрепляются положительные тенденции в социально-экономическом развитии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В частности...
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