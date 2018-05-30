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Эксклюзивные товары предлагают в Несвиже на большой выставке-ярмарке
Новости Беларуси. В Несвиже проходит большая выставка-ярмарка «Арт-Беларусь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ
Площадка городского центра культуры вместила художников и ремесленников со всей страны. На ярмарке можно увидеть и приобрести эксклюзивные товары: авторские картины из дерева и глины, текстиль, украшения, одежду, а также продукты питания.
Елена Самохвал, ведущий эксперт представительства Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Организатор ярмарки – Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. Выставка будет работать в Несвижском центре культуры до 2 июня. Посетителей ждут с 10 до 19 часов.
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Новости Беларуси. В Несвиже проходит большая выставка-ярмарка «Арт-Беларусь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ Площадка городского центра культуры...
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