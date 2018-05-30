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Многие белорусы выживали в этом сезоне со своими клубами. Спаслись не все

31.05.2018 17:39 — Разное | Партизан  
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Наши легионеры решают очень приземленные задачи.

Мы уже почти забыли о тех временах, когда футболисты из Беларуси играли в Европе ну или хотя бы в российских топ-клубах. Сейчас все гораздо прозаичнее. Завершившийся у соседей об этом лишний раз напомнил, пишет tribuna.com

Карницкий и Чернухин спасали «Тосно»
Итог: вылет и команда вообще может не сыграть даже в ФНЛ

Посреди прошлого сезона Карницкий по предварительной договоренности с Вячеславом Геращенко покинул «Гомель» и перебрался в «Тосно». Хавбек неплохо начал и стабильно играл, но в весенней части чемпионата России провел лишь один полный матч (всего 26 игр). Чернухин стал старшим тренером «Тосно» во время зимнего перерыва. До этого аналогичную должность он занимал в «Витебске». Сезон в «Тосно» начинал и Александр Гутор, но он уже в сентябре перебрался в «Черноморец».

«Тосно» набрало 24 очка, заняло 15-е место и вылетело из премьер-лиги. При этом у 14-го «Анжи» было столько же баллов, но махачкалинцы обыграли тосненцев в личной встрече. Зато «Тосно» взял Кубок России, но в Лиге Европы команда не сыграет, так как клуб не успел пройти лицензирование. Место тосненцев в еврокубках займет «Уфа». А пока неизвестно, заявится ли клуб хотя бы в ФНЛ.

Скрипченко спасал «Анжи» 
Итог: не спас

В ходе сезона-16/17 Скрипченко принялся спасать «Крылья Советов», но не сумел – самарцы вылетели в ФНЛ. Неудача не обескуражила коуча и потенциальных работодателей, и в августе белорус сменил Александра Григоряна в обосновавшемся в подвале таблицы «Анжи». Но и здесь не получилось. Махачкалинцы заняли 14-е место, которое отправило команду в стыковые матчи за право выступать в российской премьер-лиге. Уже после первой игры с «Енисеем» все было ясно (0:3). Домашний матч «Анжи» выиграл (4:3), но ситуацию это не изменило. Правда, махачкалинцы еще могут остаться в РФПЛ, если от своего места откажется «Амкар». 

Сиваков и Баланович вытаскивали «Амкар»
Итог: команда осталась в российской премьер-лиге, но может не пройти лицензирование

Сиваков в прошлом сезоне уже вылетал из РФПЛ с «Оренбургом». В Перми могло получиться то же самое: команда заняла 13-е место и попала в стыки, но там спокойно расправилась с «Тамбовом» (2:0, 1:0). Один из голов в первом матче забил Сергей Баланович. Для белорусского хавбека/защитника это единственный мяч в сезоне. В РФПЛ на его счету 18 матчей (с учетом стыковых). Сиваков провел 27 игр в чемпионате – в большинстве из них играл от звонка до звонка. 

«Амкар» еще не гарантировал себе прописку в РФПЛ. У пермяков серьезные финансовые проблемы – пока им не дали лицензию на следующий сезон. Переаттестация назначена на 30 мая. В случае чего место «Амкара» готов занять «Анжи».


Черник смотрел, как спасается «Нанси»
Итог: хэппи-энд, но не для белоруса

Черник провел неплохой дебютный сезон во Франции. Тогда белорусу мало-помалу доверяли, и он наиграл 17 матчей. Но «Нанси» вылетел в Лигу 2. Там гродненский кипер почти не играл (9 матчей). В чемпионате дела не ладились – команда едва не вылетела в Лигу 3, на два очка оторвавшись от зоны стыковых матчей. Что касается Черника, то в «Нанси» он, скорее всего, не останется. Значительную часть сезона вратарь пропустил из-за травмы.

Политевич пытался вытащить «Генчлербирлиги»
Итог: не вытащил

Политевич хорошо освоился в Турции: пробился в основу, стал одним из лидеров команды, а прошлым летом подписал двухлетний контракт, хотя и имел предложения получше. Но «Генчлербирлиги» по итогам сезона-2017/18 занял 17-е место и впервые за 29 лет вылетел из Суперлиги. Пока центрдеф не может точно сказать, останется ли в клубе. Он хочет играть в элите, и у него вроде как есть соответствующие предложения.

Рассадкин смотрел на муки «Звезды» 
Итог: «Звезда» отмучилась и вылетела из УПЛ

В августе прошлого года Рассадкин не прошел просмотр в «Заре», но вскоре оказался на орбите в украинской премьер-лиге с помощью «Звезды» из Кропивницкого. Начало форварду удалось: он забил «Таврии» в Кубке и «Шахтеру» в чемпионате, в матче с «Черноморцем» сделал три ассиста. Успехи игрока заметил и Игорь Криушенко, который в марте включил Рассадкина в расширенный список сборной. Но примерно с этого же времени все пошло наперекосяк. С конца марта белорус не попадал в заявку. «Звезда» заняла 10-е место и в стыковых матчах уступила «Десне» (1:1, 0:4). О первой лиге клубу думать рано – хорошо бы не загнуться от финансовых проблем. 

Бонус. Белорусская диаспора почти спасла «Черноморец»
Итог: одесситы провалились уже без наших.

В начале украинского сезона-2017/18 в «Черноморце» был лишь один белорус – защитник Артем Рахманов. После семи матчей команда занимала последнее место – в клуб пришли Олег Дулуб, Василий Хомутовский и Юрий Поклад. Команду покинуло несколько игроков, включая Рахманова, зато пришел Гутор. Дела пошли в гору: за 12 матчей под руководством Дулуба «Черноморец» одержал три победы, семь раз сыграл вничью и лишь дважды уступил. Команда отобрала очки у «Шахтера» и киевского «Динамо». Одесситы поднялись из зоны вылета. 

Зимой все белорусы покинули Одессу – «Черноморец» закончил чемпионат на предпоследнем месте, а в стыковых матчах проиграл «Полтаве» (1:0, 0:3). 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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