В Минске пройдет Большой британский фестиваль

Большой британский фестиваль состоится в столице 16 июня. В масштабе городского праздника Великобритания впервые продемонстрирует свою культуру, бизнес, образование, спорт и другие сферы, в которых она традиционно GREAT.



На фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь Фионна Гибб. Фото: АиФ / Евгений Гончар

«Для мероприятия мы определили ряд сфер, достижениями в которых Великобритания гордится. Будут организованы 10 площадок: детская, образовательная, музыкальная, театральная, культурная, модная, спортивна, площадка, посвященная бизнесу и благотворительности, а также кулинарная зона», — поделилась с журналистами Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь Фионна ГИББ. По словам организаторов, на празднике ожидается порядка 10 тыс. человек.



На фото: начальник отдела учреждений культуры управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Анна Шиманская. Фото: АиФ / Евгений Гончар

В последние годы популярность праздников, посвященных культурам различных народов, набирает популярность, отметила начальник отдела учреждений культуры управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Анна ШИМАНСКАЯ. «Ежегодно подобные мероприятия собирают на своей площадке всё больше участников и гостей. С 2015 года в столице прошло 29 праздников национальных культур. Свой национальный колорит представили 17 стран. В этом летнем музыкально-туристическом сезоне их планируется 16», - добавила она.

Британский фестиваль приготовил для граждан огромное количество активностей. Открыть его планируется массовым автозаездом на известных британских MINI. Посол Великобритании приглашает всех владельцев этой марке присоединиться к коллоне и получить массу положительных эмоций.

Многим придется по душе посещение импровизированного филиала одного из британских университетов, который разместится в «Каретном» дворике. Там можно будет узнать про все этапы получения высшего образования — от получения стипендии до поступления в престижный университет и защиты диплома. Гости фестиваля смогут сдать пробную версию международного экзамена IELTS. Выпускники Оксфорда и лондонского University of the Arts поделятся «лайфхаками» для жизни и учебы в другой стране.

На улице Зыбицкой за одну ночь возведут теннисный корт в масштабе 1:2 к знаменитому стадиону в Уимблдоне. Здесь можно будет получить бесплатный урок большого тенниса или сфотографироваться с кубком Максима Мирного.

Кафе и рестораны приготовят блюда по рецептам британской кухни. Специально к фестивалю шеф-повара разработают авторские меню с фиш-энд-чипс, пастушьим пирогом и десертами к 5 o’clock tea. Среди участников фудкорта отдельную нишу займут “хмельные” заведения с десятками сортов пива. Шумные бары Верхнего города также присоединятся к празднику и предложат любимые британцами виски и эль.

По всей территории Верхнего города прозвучат популярные британские мелодии в исполнении артистов из Великобритании. В Минск едут барабанщики Melodians Steel Orchestra, кавер-бэнд Somethin’ Regenerated и Шан Эванс, экс-вокалистка группы Kosheen.

Пройдет модный показ женской одежды и аксессуаров от Дэвида Лонгшоу, в прошлом дизайнера Alberta Ferretti и модного дома Max Mara, и его жены Кирсти Уорд. Участие бренда Longshaw Ward в британском фестивале проходит при поддержке организаторов BFW.

Артисты из Великобритании продекламируют отрывки произведений Шекспира, а интерпретацию пьесы “Двенадцатая ночь” покажет Национальный академический драматический театр имени Максима Горького.

Завершится фестиваль в 23:00 вечеринкой от лондонского клубного бренда Ministry of Sound.