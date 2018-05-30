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«Паритетбанк» сменил владельца. В новом набсовете владелец крупной сети прачечных

31.05.2018 18:18 — Разное | KYKY  
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Управление делами президента перестало осуществлять владельческий надзор над «Паритетбанком» и передало управление активами Госкомитетом по имуществу. Сейчас у ГКИ находятся 99,8% акций. После смены собственника полностью поменялся и наблюдательный совет банка, пишет TUT.by.

Главой совета стал первый зампред ГКИ Алексей Васильев. Его заместителем – директор компании «Зеникс-М» Борис Чахкиев. Также в набсовет вошли замначальника Главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций ГКИ Дмитрий Сидоров, управляющий партнер адвокатского бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры» Константин Михель, директор «Инвестиционной компании «Юнитер» Роман Осипов, замдиректора по финансам компании «Ника Центр» Татьяна Потапова и свободный консультант Галина Уголик. Возможно, что это связано с возможными будущими приватизационными и инвестиционными переменами в банке.

Кто такой Борис Чахкиев

Бизнесмен Борис Чахкиев в середине прошлого десятилетия выкупил помещения предприятия коммунальной формы собственности в Минске и открыл химчистку-прачечную. Теперь это крупная сеть Clean & Dry. Комментарий по поводу новой должности у Чахкиева пока что взять не получилось.

Напомним, что в том году «Паритетбанк» хотел купить беларуский бизнесмен Виктор Прокопеня, однако через некоторое время от передумал и отозвал заявку на сделку. 

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Теги: Минск
 
 
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Управление делами президента перестало осуществлять владельческий надзор над «Паритетбанком» и передало управление активами Госкомитетом по имуществу. Сейчас у...
 
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