Реконструкция «Динамо» – все. На стадионе зажгли олимпийский факел (видео)

Сегодня, 31 мая, стадион «Динамо» должны сдать после стройки. Видимо, в честь этого (но это не точно) там зажгли обновленный олимпийский факел, пишет «Наша нива».



Как сообщает БелТа, реконструкция стадиона велась почти шесть лет. За это время на «Динамо» успели заменить трибуны, мачты освещения и сделать «современное синтетические легкоатлетическое покрытие». Изменилось и вместимость: отныне «Динамо» может вместить в себя более 22,2 тысяч зрителей. Появилась и новая трибуна для СМИ, пишут, что одновременно там смогут находиться около 800 журналистов.



Первое спортивное мероприятие на реконструируемой арене пройдет 22 июня 2019 года – это будут II Европейские игры.