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Реконструкция «Динамо» – все. На стадионе зажгли олимпийский факел (видео)
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Сегодня, 31 мая, стадион «Динамо» должны сдать после стройки. Видимо, в честь этого (но это не точно) там зажгли обновленный олимпийский факел,
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Сегодня, 31 мая, стадион «Динамо» должны сдать после стройки. Видимо, в честь этого (но это не точно) там зажгли обновленный олимпийский факел, пишет «Наша нива». ...
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