​«Вашингтон» сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом»

«Вашингтон» обыграл «Вегас» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 3:2.

Сначала забросил нападающий хозяев Джеймс Нил. До перерыва форвард гостей Ларс Эллер восстановил паритет. В начале второго периода капитан «Вашингтона» Александр Овечкин реализовал большинство и вывел клуб вперёд. Через четыре минуты Брукс Орпик увеличил отрыв «Вашингтона». «Вегасу» ещё удалось забросить, но лишь одну шайбу. Счёт в серии до четырёх побед стал равным (1:1).