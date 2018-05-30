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«Вашингтон» сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом»
«Вашингтон» обыграл «Вегас» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 3:2.
Сначала забросил нападающий хозяев Джеймс Нил. До перерыва форвард гостей Ларс Эллер восстановил паритет. В начале второго периода капитан «Вашингтона» Александр Овечкин реализовал большинство и вывел клуб вперёд. Через четыре минуты Брукс Орпик увеличил отрыв «Вашингтона». «Вегасу» ещё удалось забросить, но лишь одну шайбу. Счёт в серии до четырёх побед стал равным (1:1).
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«Вашингтон» обыграл «Вегас» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 3:2.
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