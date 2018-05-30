Загорелся комбайн

30 мая 2018 года в 13.05 в центр оперативного управления Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о загорании кормоуборочного комбайна КВК-800 в 12 км юго-восточнее аг. Раздяловичи.





По прибытии к месту вызова в 13.26 отделения на автоцистерне ПАСП-14 Ганцевичского РОЧС было установлено, что сельхозтехника полностью охвачена огнем.

Кормоуборочный комбайн КВК-800 2010 г.в. принадлежит ОАО «Хотыничи».

В 13.35 пожар локализован и ликвидирован.

В результате пожара огнем повреждены колеса, кабина и моторный отсек. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

На месте пожара работают оперативные группы: Ганцевичского РОЧС, отдела внутренних дел Ганцевичского райисполкома.

Источник: Ганцевичский РОЧС