НАША «ЭРА»: «Хан Соло. Звездные Войны: Истории» – что может пойти не так?

Традиционная рубрика о новинках кинопрома в нашей «Эре».

Что ж, раз есть, что посмотреть, значит – есть, о чем написать. Это мы к тому, что традиционная рубрика «Наша «ЭРА» работает только в том случае, если в нашей «ЭРЕ» случается действительно значимая премьера. «Хан Соло. Звездные Войны: Истории», конечно, серединка на половинку, но поинтересоваться определенно стоит. Во всяком случае, тем, кому небезразлична судьба франшизы.





Как вы, наверное, знаете, права на «Звездные войны» вместе с кинокомпанией Lucasfilm в 2012 году выкупил мастодонт от мира развлечений корпорация Disney. Тут-то все и завертелось со страшной силой. И, надо отметить, что диснеевские обещания выпускать по одному фильму серии в год не сильно расходятся с делом. Еще бы – работы вагон и маленькая тележка: с момента своего рождения в 1977 году эпопея разрослась и вширь, и вкось.

Мало того, что в «Диснее» уже пообещали снять четвертую трилогию: всяческие приквелы, вбоквелы, да и вообще – любая тема, которую можно впихнуть в емкое название «Звездные Войны», не останутся невозбранными. Ну, а про лихого контрабандиста Хана Соло с его неизменным помощником Чубаккой вопрос, если и стоял, то только вопрос времени. И вот, время настало.





Хороший режиссер (Рон Ховард), звездный состав (Мать драконов, чувак из «Настоящего детектива»), куча бабла (250 миллионов USD)… Казалось бы, что может пойти не так? Хм, с чего бы начать?

Начнем, пожалуй, с конфликта, который нарисовался между теми, кого пригласили стать у руля кинокартины, и теми, кто эту картину продюсировал. А пригласили изначально Фила Лорда и Кристофера Миллера, ответственных за не бог весть какие «Облачно. Возможны осадки в виде фрикаделек», комедию «Мачо и Ботан» и ее сиквел.

Естественно, режиссеры сиськопердельных комедий не могли не проявить инициативу и попытались пропихнуть в «Хана Соло» (как-то это двусмысленно получается, не находите?) свой, так сказать, вижн. Больше шуток, меньше смысла и вот это все. Но продюсеры картины, надо отдать им должное, взбеленились. Мол, никакие смекуёчки и пискохаханьки не пройдут – только лор, только хардкор.

Видимо, в «Диснее» все-таки стали трепетнее относиться к курице, несущей золотые яйца, особенно после того, как всяческие DICE’ы дискредитировали франшизу в мире игровой индустрии. Мы, конечно, про элитарный обсер со Star Wars: Battlefront II.





В общем, ребятам дали от ворот поворот, а на место режиссера пригласили небезызвестного Рона Ховарда («Нокдаун», «Игры разума», «Код да Винчи»). Тем не менее, такие перестановки просто по умолчанию не могут не сказаться на конечном результате. Хотелось бы, конечно, чтобы «Хан Соло» стал исключением из этого правила, но – нет.

Далее по списку у нас подбор актеров. Мы не просто так написали про Мать драконов и чувака из «Настоящего детектива». Если в случае с Вуди Харрельсоном, у которого есть действительно запоминающиеся роли, кроме роли напарника Раста Коула в «Настоящем детективе» (например, в фильме «Семь жизней» или «Старикам тут не место»), это правило работает только наполовину, то Эмилия Кларк, к сожалению, так и останется навечно Матерью драконов. И никакие «Терминаторы: Генезис» тут не помогут.

Таким образом, приглашать актера одной роли для работы над другой всегда палка о двух концах. С одной стороны у самого артиста, как правило, есть фанбаза, и эти люди придут на фильм просто, чтобы лицезреть предмет своего обожания. С другой – придут они на Мать драконов, сравнивать будут с Матерью драконов, и играть, соответственно, актер (в данном случае актриса) будет Мать драконов. Даже если ему (ей) самому кажется, что это не так.





Про Хана Соло вообще отдельная история. Тут не играть надо, а, скорее, подражать. А подражать Харрисону Форду, согласитесь, дело изначально неблагодарное. Но Олден Эренрайк (кто это вообще?) честно старался. Какое-то время. Потом ему прямо во время съемок наняли учителя по актерскому мастерству, и он восполнял пробелы в образовании непосредственно в процессе. ИМХО, здесь создатели картины немного лоханулись: нанимали учителя по актерскому мастерству, а надо было – пародиста.

В общем, как вы поняли, Эренрайк не тащит.





Сценарий спойлерить не будем – все-таки сохраняется надежда, что мы не отбили у вас охоту сходить и посмотреть самим. Он неплох, просто на самом деле про Хана Соло есть целая серия литературных произведений. Да, возможно, она не слишком канонична, но уж при нынешнем уровне развития заимствования можно было смело оттуда чего-нибудь понадергать. А так, получается, нам рассказывают довольно пресную историю того, как все начиналось, со скромной попыткой сюжетного твиста в конце.

Отдельно упомянуть хотелось бы картинку – она, мать ее, черная. Мы, конечно, понимаем, что на сегодняшний день в Америке для картины это только плюс, но все-таки хотелось бы что-нибудь видеть в процессе просмотра. Цветокор ужасный от слова «совсем», поэтому добрую половину фильма вам придется напрягаться, чтобы понять, что происходит на экране. Собственно, можете глянуть трейлер и поймете, о чем мы.