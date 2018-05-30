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Американский суд отклонил иск Kaspersky Lab об отмене блокировки
Федеральный судья вынес отрицательный вердикт по двум искам Kaspersky Lab об отмене запрета на использование антивируса в правительственных сетях США,
Пользоваться антивирусом российской компании американским чиновникам
В ответ на эти претензии судья отметил, что компания не смогла доказать, что Конгресс нарушил конституционные нормы. Иск об отмене блокировки со стороны Департамента национальной безопасности также отклонили по причине отсутствия достаточной обоснованности.
Основатель Kaspersky Lab Евгений Касперский отрицает любые противозаконные действия со стороны компании и заявляет, что «Лаборатория» никогда не стала бы — и не станет — помогать любой стране в кибершпионаже.
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