В июне на всех станциях минского метро можно будет оплатить проезд банковской картой

Турникеты с бесконтактной оплатой банковскими карточками должны появиться в июне на всех станциях минского метро, рассказали в БПС-Сбербанке.



Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Турникеты с бесконтактной оплатой уже работают на всех вестибюлях станций метро «Площадь Ленина», «Каменная Горка» и «Площадь Якуба Коласа». По данным БПС-Сбербанка, ими уже воспользовалось более 50 тысяч пассажиров. Предполагается, что в июне такая возможность будет реализована на всех станциях.

Рассчитываться за проезд без жетонов и проездных сейчас могут владельцы карт Visa payWave и Mastercard PayPass. Вскоре такая возможность предоставится и держателям бесконтактных карт национальной платежной системы Белкарт-Maestro.

Работает система просто. Чтобы оплатить проезд, нужно приложить бесконтактную карточку любого банка любой страны к валидатору наверху турникета, с нее спишется 65 копеек, и после этого вы сможете проходить дальше.

Напомним, первый модернизированный турникет на «Площади Ленина», созданный в партнерстве с БПС-Сбербанком и IBA Group, заработал 19 сентября.