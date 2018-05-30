Прогноз погоды на 1 июня

В Западной Европе и Европейской части России 30 мая разгулялась стихия. У нас – более комфортная погода. В минувшие сутки в столице был побит температурный рекорд столетней давности. Днём столбики термометров замерли на отметке +29°С. В южных районах воздух прогрелся до +31°С.

Лето начнётся с солнечной, тёплой и по-прежнему сухой погоды – на большей части страны. А на северо-востоке – с заморозков. 1 июня погодой будет управлять антициклон. А в первые летние выходные ему на смену придет тёплая воздушная масса. Лишь днём в субботу в северо-западных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

В пятницу – небольшая облачность. Без осадков. Ветер слабый. Температура ночью и утром в пределах +3-9°С. В северо-восточных районах синоптики прогнозируют заморозки до -2°С. Днём будет тепло от +18°С до +24°С. По юго-западу до +28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В выходные дни сохранится сухая и солнечная погода, лишь в субботу днём в крайних северо-западных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура начнёт повышаться, и уже в воскресенье в разгар дня воздух прогреется до +30°С.

А самым тёплым за всю историю метеонаблюдений выдался этот день в 2005 году. В Лельчицах на термометрах было +33°С. Холоднее всего было 31 мая 1990. В восточных районах Брестской области синоптики зафиксировали -2°С. А в 1958 этот день запомнился жителям Бобруйска: город накрыл сильнейший ливень.

В народном календаре 31 мая день Федота-Овсяника. Этот день связывали с дубом, который считали символом силы и могущества. В старину говорили: «Если на дубе макушка с опушкой – будешь мерить овёс кадушкой». Если дуб распустил листья раньше ясеня – лето будет засушливым. Много облаков в этот день – к резкому ухудшению погоды. Но нам это не грозит.