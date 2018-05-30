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«Юность» и «Шахтер» – фарм-клубы «Динамо-Минск»

31.05.2018 — Разное | Soligorsk News  
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21 мая 2018 17:37 993

«Юность» и «Шахтер» – фарм-клубы «Динамо-Минск»

Автор: Эдуард Кидяев.

Хоккейные клубы «Юность» и «Шахтер» стали фарм-клубами минского «Динамо», сообщили в пресс-службе ХК «Динамо-Минск». Новые контракты позволят ХК «Динамо-Минск» выполнять амбициозные задачи, достижение которых было невозможным при прежней структуре.

«Юность» и «Шахтер» – фарм-клубы «Динамо-Минск»

«Сегодня в офисе ХК «Динамо-Минск» соответствующие документы подписали генеральный директор нашего клуба Анатолий Курилец, исполняющий обязанности генерального директора ХК «Юность-Минск» Алексей Торбин и директор ХК «Шахтер» (Солигорск) Юрий Будько», — рассказали в «Динамо-Минск».  

«Юность» и «Шахтер» – фарм-клубы «Динамо-Минск»
«Юность» и «Шахтер» – фарм-клубы «Динамо-Минск»

По словам гендиректора «бело-синих» Анатолия Курильца подписанные соглашения будут способствовать «дальнейшему прогрессу всех трех команд».

Курилец добавил, что прежний фарм-клуб «зубров» «Динамо-Молодечно» «отправляется в самостоятельное плавание». «Мы благодарны специалистам, работавшим там, а также молодеченским любителям хоккея, которых с каждым годом становится все больше, и, безусловно, окажем новому клубу всю необходимую помощь на первоначальном этапе становления», — сказал он.

Гендиректор минчан подчеркнул, что перед «зубрами» стоят амбициозные задачи, реализация которых невозможна в рамках прежней структуры. «Мы должны дать возможность молодым белорусским игрокам заявить о себе. Сотрудничество с ведущими клубами нашего национального первенства – «Юностью» и «Шахтером», разрешение на которое получено от КХЛ, позволит это сделать с наибольшей эффективностью», — пояснил Курилец.

«Юность» и «Шахтер» – фарм-клубы «Динамо-Минск»
«Юность» и «Шахтер» – фарм-клубы «Динамо-Минск»

Талантливым игрокам, по словам Курильца, открываются двери в КХЛ. «Первыми «ласточками» стали Максим Парфеевец и Александр Когалев, вскоре вслед за ними последуют другие игроки», — сказал гендиректор минского «Динамо».

«В свою очередь, кадровый потенциал «Динамо» поможет «Юности» и «Шахтеру» решить стоящие перед ними турнирные задачи, в том числе, на международной арене», — добавил он.

Напомним, в минувшем сезоне КХЛ минчане заняли десятое место в таблице Западной конференции и не смогли выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

По информации сайта sputnik.by

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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21 мая 2018 17:37 993 «Юность» и «Шахтер» – фарм-клубы «Динамо-Минск» ...
 
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