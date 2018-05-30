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«Юность» и «Шахтер» – фарм-клубы «Динамо-Минск»
31.05.2018 — Разное | Soligorsk News
21 мая 2018 17:37 993
«Юность» и «Шахтер» – фарм-клубы «Динамо-Минск»
Хоккейные клубы «Юность» и «Шахтер» стали фарм-клубами минского «Динамо», сообщили в пресс-службе ХК «Динамо-Минск». Новые контракты позволят ХК «Динамо-Минск» выполнять амбициозные задачи, достижение которых было невозможным при прежней структуре.
«Сегодня в офисе ХК «Динамо-Минск» соответствующие документы подписали генеральный директор нашего клуба Анатолий Курилец, исполняющий обязанности генерального директора ХК «Юность-Минск» Алексей Торбин и директор ХК «Шахтер» (Солигорск) Юрий Будько», — рассказали в «Динамо-Минск».
По словам гендиректора «бело-синих» Анатолия Курильца подписанные соглашения будут способствовать «дальнейшему прогрессу всех трех команд».
Талантливым игрокам, по словам Курильца, открываются двери в КХЛ. «Первыми «ласточками» стали Максим Парфеевец и Александр Когалев, вскоре вслед за ними последуют другие игроки», — сказал гендиректор минского «Динамо».
По информации сайта
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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21 мая 2018 17:37 993 «Юность» и «Шахтер» – фарм-клубы «Динамо-Минск» ...
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