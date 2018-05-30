«Юность» и «Шахтер» – фарм-клубы «Динамо-Минск»

По словам гендиректора «бело-синих» Анатолия Курильца подписанные соглашения будут способствовать «дальнейшему прогрессу всех трех команд».



Курилец добавил, что прежний фарм-клуб «зубров» «Динамо-Молодечно» «отправляется в самостоятельное плавание». «Мы благодарны специалистам, работавшим там, а также молодеченским любителям хоккея, которых с каждым годом становится все больше, и, безусловно, окажем новому клубу всю необходимую помощь на первоначальном этапе становления», — сказал он.



Гендиректор минчан подчеркнул, что перед «зубрами» стоят амбициозные задачи, реализация которых невозможна в рамках прежней структуры. «Мы должны дать возможность молодым белорусским игрокам заявить о себе. Сотрудничество с ведущими клубами нашего национального первенства – «Юностью» и «Шахтером», разрешение на которое получено от КХЛ, позволит это сделать с наибольшей эффективностью», — пояснил Курилец.

