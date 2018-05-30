Нидерландская теннисистка Кики Бертенс отомстила за поражение от сборной Беларуси в прошлогоднем Кубке Федерации, выбив из одиночного разряда «Ролан Гаррос» двух представительниц нашей страны.

Вслед за Ариной Соболенко, обыгранной в 1-м круге , Кики Бертенс выбила из турнира и Александру Саснович — 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 72 минуты.

Похоже, Кики Бертенс пребывает в неплохой форме. Она не испытала больших проблем еще во встрече с Соболенко, а в поединке с Саснович преимущество нидерландской спортсменки вызывало сомнений, начиная с середины первого сета.

Саснович — Бертенс — 4:6, 2:6 Эйсы 1−10. Двойные ошибки 1−1. Попадание певой подачи 67% (36 из 53) — 63% (39 из 61). Выигрыш первой подачи 63% (23 из 36) — 71% (28 из 39). Выходы к сетке 75% (3 из 4) — 42% (3 из 7). Активно выигранные очки 10−24. Невынужденные ошибки 26−25. Все выигранные очки 51−63.

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