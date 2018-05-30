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Кики Бертенс отыгралась за неудачу в Кубке федерации, выбив двух белорусок из "Ролан Гаррос"
Нидерландская теннисистка Кики Бертенс отомстила за поражение от сборной Беларуси в прошлогоднем Кубке Федерации, выбив из одиночного разряда «Ролан Гаррос» двух представительниц нашей страны.
Вслед за Ариной Соболенко,
Похоже, Кики Бертенс пребывает в неплохой форме. Она не испытала больших проблем еще во встрече с Соболенко, а в поединке с Саснович преимущество нидерландской спортсменки вызывало сомнений, начиная с середины первого сета.
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Нидерландская теннисистка Кики Бертенс отомстила за поражение от сборной Беларуси в прошлогоднем Кубке Федерации, выбив из одиночного разряда "Ролан Гаррос" двух...
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