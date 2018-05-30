Германия вводит первые запреты для авто с дизельными двигателями

В немецком Гамбурге 31 мая вступили в силу первые на территории страны ограничения для дизельных машин.

Жёсткими их пока не назовёшь: запреты введены на двух участках трассы в районе Альтона. Один из них имеет протяжённость 580 метров, второй – полтора километра. В первом случае ограничение коснётся только грузовиков, не соответствующих стандарту Евро-5, во втором затронет и легковушки.

Для жителей районов, примыкающих к названным участкам трассы, предусмотрены исключения. Для остальных автолюбителей, чьи машины подпадают под запрет, продумали объездные пути.

Первое время полиция Гамбурга будет лишь информировать население о введённых ограничениях и выборочно проверять транспорт. По окончании переходного периода нарушителей будут наказывать штрафами в размере от 25 до 75 евро.

Причина введения запрета – забота об экологии.



