Нулевой прирост зарплат и 5000 работников на неполном рабочем дне. Какие проблемы в легпроме

На предприятиях легпрома в режиме неполного рабочего дня сейчас трудится около 5 тысяч человек, пишет 1prof.by. «Неполная загрузка производственных мощностей — это снижение объемов производства, и как следствие, — нулевой прирост зарплат», — отмечают профсоюзы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«К сожалению, один из наиболее острых вопросов отрасли — размер заработной платы — по-прежнему остается нерешенным. Так, за январь-март текущего года в организациях „Беллегпрома“ среднемесячные выплаты не превысили 651,8 рубля при заданной планке в 737 рублей», — рассказал председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников легкой промышленности Михаил Костян.

Профсоюзы отмечают, что настораживают также участившиеся случаи сокращения занятости работников.

«В этом году нам предстоит сложная и напряженная задача — выйти на уровень заработной платы не менее 769 рублей по отрасли», — сказал первый заместитель председателя концерна «Беллегпром» Вячеслав Мирусин.

По его данным, в первом квартале этого года концерну удалось обеспечить выполнение всех установленных ключевых показателей. Так, рентабельность продаж в промышленности по кругу организаций составила 8% (при задании 4,5%), экспорт увеличился до 111,3% (прогноз 102%), чистая прибыль приблизилась к сумме 37,6 млн рублей, или 111,2% к соответствующему периоду 2017 года.