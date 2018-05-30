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Склады на месте бывшей военной части горели в Гродно
Горели склады, расположенные в бывшей военной части на улице Лидской. Склады принадлежат одному из коммунальных предприятий областного центра.
В некоторых складах хранятся овощи, а часть пустует. Площадь возгорания составила 450 кв.м. С пожаром боролись 13 подразделений МЧС. Пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину пожара.
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Горели склады, расположенные в бывшей военной части на улице Лидской. Склады принадлежат одному из коммунальных предприятий областного центра.
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