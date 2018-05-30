Теннис: Александра Саснович покидает «Ролан Гаррос»

Александра Саснович следом за Викторией Азаренко и Ариной Соболенко завершила выcтупление на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Во втором круге минчанку выбила из борьбы представительница Нидерландов Кики Бертенс. Для победы ей хватило двух сетов (6:4, 6:2).

Напомним, в первом круге Бертенс поставила заслон перед другой белоруской – Ариной Соболенко.