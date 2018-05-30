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Теннис: Александра Саснович покидает «Ролан Гаррос»
Александра Саснович следом за Викторией Азаренко и Ариной Соболенко завершила выcтупление на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Во втором круге минчанку выбила из борьбы представительница Нидерландов Кики Бертенс. Для победы ей хватило двух сетов (6:4, 6:2).
Напомним, в первом круге Бертенс поставила заслон перед другой белоруской – Ариной Соболенко.
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Александра Саснович следом за Викторией Азаренко и Ариной Соболенко завершила выcтупления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
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