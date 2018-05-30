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Слуцкие кадеты учились самообороне и соревновались в вождении (фото, видео)
31.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
В четверг, 31 мая, в Минском областном кадетском училище госавтоинспекция области и Слуцкий РОВД провели мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Как рассказал «Кур'еру» Николай Короткевич, начальник управления ГАИ УВД Миноблисполкома, они рассматривают кадетов в качестве будущих сотрудников.
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