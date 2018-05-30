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Что было. Светлане Алексиевич – 70/ На пушки денег не жалеть/ 10 необычных запретов на курение
Кем гордимся
Родилась в Украине, живет в Беларуси, книги пишет по-русски… Прозаиков или поэтов с таким славянским набором биографических данных можно встретить немало. Но человек, о котором знает весь мир и который на весь этот мир прославил Беларусь, среди них один – Светлана Алексиевич. Сегодня белорусской писательнице,
Эту высочайшую оценку творчества Светлана Александровна получила за книги «У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва»… Одни их
Помнится, с каким чувством гордости белорусская общественность встретила новость о присвоении ей «Нобеля». Как
Армия боеспособна, но есть недостатки
Всю весну белорусскую армию проверяли по поручению Президента. И вот настало время подвести итоги, поэтому Александр Лукашенко
В этот же день Александр Лукашенко
Брось сигарету!
Сегодня всё курящее и некурящее человечество
А что придумали в других странах?
10 запретов на курение:
Во многих странах мира запреты на курение схожи с теми, что существуют в Беларуси. Но есть и отличия в законодательстве.
1. В Украине в перечень полного запрета на курение вошли церкви и 50-метровая зона вокруг них.
2. В аргентинском крупном городе Кордове ввели запрет на курение за рулем автомобиля.
3. В столице Кубы нельзя курить в государственном общепите.
4. В Болгарии в заведениях общепита курение разрешено после 22.00.
5. В Великобритании тебя на 50 фунтов оштрафуют за курение на стадионе, а за повторную попытку выгонят.
6. В Дании разрешено курить в барах до 40 квадратных метров.
7. В Испании запрещено курение на пляжах.
8. В Хорватии нельзя дымить в любых закрытых помещениях.
9. В Израиле актерам театра запретили курить на сцене, даже если того требует пьеса.
10. В Объединённых Арабских Эмиратах нельзя выращивать табак, а также курить в частных автомобилях, перевозящих детей в возрасте до 12 лет.
Но главное отличие – штрафы. За границей они просто сумасшедшие.
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Кем гордимся Родилась в Украине, живет в Беларуси, книги пишет по-русски… Прозаиков или поэтов с таким славянским набором биографических данных можно встретить...
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