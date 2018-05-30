Что было. Светлане Алексиевич – 70/ На пушки денег не жалеть/ 10 необычных запретов на курение

Кем гордимся

Родилась в Украине, живет в Беларуси, книги пишет по-русски… Прозаиков или поэтов с таким славянским набором биографических данных можно встретить немало. Но человек, о котором знает весь мир и который на весь этот мир прославил Беларусь, среди них один – Светлана Алексиевич. Сегодня белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе – 70 лет. Искренне поздравляем!

Эту высочайшую оценку творчества Светлана Александровна получила за книги «У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва»… Одни их читали из интереса , других, как рассказывают, заставляли в школе. Но любого из читателей ее документалистика не может не поражать какой-то быковской обнаженностью и болью. Не зря ведь награда вручена «за ее многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время».

Помнится, с каким чувством гордости белорусская общественность встретила новость о присвоении ей «Нобеля». Как ждали церемонии торжественного вручения премии в Стокгольме. С таким же чувством уважения и гордости белорусы сегодня думали и говорили о юбиляре Светлане Алексиевич.

Армия боеспособна, но есть недостатки

Всю весну белорусскую армию проверяли по поручению Президента. И вот настало время подвести итоги, поэтому Александр Лукашенко собрал сегодня военных в своей резиденции. Пожалуй, главное, что там решили: на безопасность в стране денег никогда не жалели и жалеть не будем . Однако неэффективного использования ресурсов быть не должно. Было еще раз как красным карандашом подчеркнуто, что Беларусь не собирается участвовать в гонке вооружений, но армия в любой момент должна эффективно реагировать на современные угрозы. «Задача заключается не только в том, чтобы сохранить или увеличить военный потенциал нашей армии, но и рационально его применять, – сказал главнокомандующий. В ходе проверки были вскрыты и недостатки . Видимо, серьезные, поскольку речь Президента изобиловала такими эпитетами как формализм, безалаберность, банальная неорганизованность и головотяпство. О каких «проколах» конкретно шла речь, не сообщается. Да и необязательно публике знать: у военных должны быть свои секреты. Главное, чтобы недостатки были устранены и не влияли на наш покой.

В этот же день Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений в Вооруженных Силах

Брось сигарету!

Сегодня всё курящее и некурящее человечество отмечает день борьбы с никотиновой зависимостью. В Беларуси отвадить человека от сигареты – дело государственное. Население стареет, а к тому же болеет и вымирает, гибнет в пожарах, в том числе от табака. Кому работать?! Говорят, сейчас курят 30% белорусов. А в соответствии с госпрограммой, рассчитанной до 2020 года, число курильщиков планируется сократить почти на четверть . Вот и борются, где как придумают. Правда, осторожно, чтобы, так сказать, одним махом не «затушить» экономику страны: все-таки табак бюджет пополняет. Поэтому пока у нас не так жестко. Запрещают курить в общественных местах, парках и ресторанах, в подъездах и на балконах. Думают наложить табу на кальян (дома хоть обкурись) и электронные сигареты. Кое-где некурящим доплачивают . Телевизионщики делают фильмы и ролики. Кстати, сегодня на СТВ в 20.15 репортаж «Плата за дым» .

А что придумали в других странах?

10 запретов на курение:

Во многих странах мира запреты на курение схожи с теми, что существуют в Беларуси. Но есть и отличия в законодательстве.

1. В Украине в перечень полного запрета на курение вошли церкви и 50-метровая зона вокруг них.

2. В аргентинском крупном городе Кордове ввели запрет на курение за рулем автомобиля.

3. В столице Кубы нельзя курить в государственном общепите.

4. В Болгарии в заведениях общепита курение разрешено после 22.00.

5. В Великобритании тебя на 50 фунтов оштрафуют за курение на стадионе, а за повторную попытку выгонят.

6. В Дании разрешено курить в барах до 40 квадратных метров.

7. В Испании запрещено курение на пляжах.

8. В Хорватии нельзя дымить в любых закрытых помещениях.

9. В Израиле актерам театра запретили курить на сцене, даже если того требует пьеса.

10. В Объединённых Арабских Эмиратах нельзя выращивать табак, а также курить в частных автомобилях, перевозящих детей в возрасте до 12 лет.

Но главное отличие – штрафы. За границей они просто сумасшедшие.