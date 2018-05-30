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«Это короткий отдых для мамы». В могилёвском Доме ребенка открыли отделение социальной передышки для особенных детей
Новости Беларуси. В Могилеве родителям помогут в уходе за особенными детьми. В специализированном Доме ребенка появилось отделение социальной передышки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь 28 дней в году за тяжело больным ребенком присмотрят специалисты. Подобная группа в нашей стране была только одна – на базе Белорусского детского хосписа. Но здесь все будет по-другому.
Галина Стрельцова больше не работает учителем химии. Последние годы не расстается со своим сыном Тимофеем 24 часа в сутки 365 дней в году. У шестилетнего мальчика детский церебральный паралич и аномалия развития головного мозга. Не говорит, не ходит, не умеет держать ложку – без помощи мамы никак.
Галина Стрельцова, житель Могилева:
Чтобы решить эту проблему, в Могилеве решили открыть отделение социальной передышки. Одновременно здесь могут находится пять детей с органическим поражением центральной нервной системы.
Родители могут оставлять ребенка на 28 дней в году. Можно сразу, можно частями. В игровой, спальных комнатах и процедурных создана атмосфера домашнего уюта.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Ну и, конечно, абсолютная безбарьерная среда. Повсюду поручни и приспособления для инвалидных колясок.
Этот проект реализовали благодаря международной программе. Персонал прошел стажировку в Германии.
Елена Шершнева, медицинская сестра отделения паллиативной помощи Могилевского специализированного дома ребенка:
Наталья Александрович, главный врач Могилевского специализированного дома ребенка:
Эта в своем роде гостиница для особенных детей начнет работать через пару недель. Желающие есть. Сын Галины Стрельцовой будет одним из первых гостей. Мама привезет его сюда на пять дней. А сама планирует сделать в квартире косметический ремонт и просто немного передохнуть.
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«Это короткий отдых для мамы». В могилёвском Доме ребенка открыли отделение социальной передышки для особенных детей
Новости Беларуси. В Могилеве родителям помогут в уходе за особенными детьми. В специализированном Доме ребенка появилось отделение социальной передышки,...
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