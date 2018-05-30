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Новости экономики за 31.05.2018

31.05.2018 19:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Цены на топливо в Беларуси будут расти пропорционально стоимости нефти и в зависимости от темпов инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Внешний госдолг Беларуси уменьшился почти на 2%

Новости экономики за 31.05.2018

Сегодня на рынках баррель продается почти за 80 долларов, еще в марте эта сумма составляла 65 долларов. При таком росте цены на бензин в стране сейчас значительно отстают от стоимости сырья.

31 мая в Минске белорусские специалисты обсуждали вопросы единого рынка нефти и нефтепродуктов с российскими коллегами.

Новости экономики за 31.05.2018

Анатолий Голомолзин, заместитель  руководителя Федеральной антимонопольной службы России:
Сейчас речь идет о том, что биржевая торговля и другие индикаторы должны быть открытыми, прозрачными и потребители, и бизнес должны понимать, каким образом цены формируются, как меняются, как управлять рисками. Для этих целей должны использовать современные инструменты: хеджирование рисков, торговля производными инструментами на бирже.

ЛЮБЛЮ АРБУЗ В КОНЦЕ МАЯ

Новости экономики за 31.05.2018

Несмотря на то, что сезон арбузов начнётся только в конце июля, на рынках и трассах уже можно найти полосатые ягоды. Пока по 5 рублей за килограмм. В Азербайджане, Грузии и Узбекистане сейчас развито тепличное хозяйство: они снимают 4 урожая арбузов в год. Кроме того, крупный поставщик арбузов – Иран. Специалисты отмечают сокращение спроса на плоды из Бразилии, связанное с ростом поставок из таких стран, как Гондурас, Гватемала, Коста-Рика и Панама. Все эти страны выращивают продукцию для экспортных рынков.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Цены на топливо в Беларуси будут расти пропорционально стоимости нефти и в зависимости от темпов инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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