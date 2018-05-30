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Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил
Новости Беларуси. О расходах на армию, неуставных отношениях и профессионализме военных кадров. Александр Лукашенко провел совещание по итогам проверки Вооруженных Сил Беларуси, которая затронула все виды войск, включая авиацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главнокомандующий отметил: наша страна не собирается участвовать в гонке вооружений, но белорусская армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. Поэтому на безопасность в Беларуси денег жалеть не будут. Однако все вложенные средства должны использоваться эффективно и рационально.
Евгений Горин, СТВ:
Силы немедленного реагирования – это новое звено белорусской армии. Их обязанность – даже не через часы, а минуты во всеоружии выйти по приказу. Проверка подтвердила их профпригодность.
Впрочем, эффективность обороны рассматривалась с самых разных сторон. Разговор у Президента вышел достаточно принципиальный, если не сказать жесткий.
Воздушное пространство Беларуси надежно прикрыто силами ПВО. Все 14 контрольных целей, выпущенные с разных направлений на разных высотах, не остались без внимания стражей небес.
На высоте и мобилизационное развертывание войск. Почти с нуля белорусские военные быстро формируют новые соединения. Например, бригада из 2 тысяч призывников под ружье ставится в самые короткие сроки. Учения подтвердили и эффективность такого формирования. Один из новых армейских элементов – разворачивание медицинского отряда. Это помогло оценить качество врачебной помощи в боевых условиях, найти болевые точки и пути их устранения.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Недостатки, конечно, есть. Проверка и была нацелена на их выявление. Но если в общем и целом, то белорусская армия справилась со всем спектром поставленных вопросов. Войска оснащены современной техникой, экипировкой и средствами управления. Готовы и способны выполнять поставленные задачи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня же глава государства принял четыре кадровых решения, касающиеся руководства Вооруженных Сил. Александр Вольфович назначен первым замом начальника Генштаба.
Андрей Жук – командующим войсками Северо-западного оперативного командования.
Игорь Демиденко – замом командующего войсками Западного оперативного командования.
А Леонид Касинский – начальником главного управления идеологической работы Миниобороны.
Как пояснили журналистам, кадровые перестановки не связаны с состоявшейся проверкой. Однако при выборе кандидатур на должности учитывалось, как офицеры показали себя в ходе ее проведения.
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Новости Беларуси. О расходах на армию, неуставных отношениях и профессионализме военных кадров. Александр Лукашенко провел совещание по итогам проверки...
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