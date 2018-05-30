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Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил

31.05.2018 19:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О расходах на армию, неуставных отношениях и профессионализме военных кадров. Александр Лукашенко провел совещание по итогам проверки Вооруженных Сил Беларуси, которая затронула все виды войск, включая авиацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил

Главнокомандующий отметил: наша страна не собирается участвовать в гонке вооружений, но белорусская армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. Поэтому на безопасность в Беларуси денег жалеть не будут. Однако все вложенные средства должны использоваться эффективно и рационально.

Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил

Евгений Горин, СТВ:
Проходившая с февраля по апрель проверка Вооруженных Сил Беларуси была внезапной и масштабной. В общей сложности она охватила около тысячи военнослужащих и касалась самых актуальных и злободневных аспектов отечественной армии. Причем некоторые из них стали предметом исследования впервые.

Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил

Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил

Силы немедленного реагирования – это новое звено белорусской армии. Их обязанность – даже не через часы, а минуты во всеоружии выйти по приказу. Проверка подтвердила их профпригодность.

Впрочем, эффективность обороны рассматривалась с самых разных сторон. Разговор у Президента вышел достаточно принципиальный, если не сказать жесткий.

Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил

Александр Лукашенко: Белорусская армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы

Воздушное пространство Беларуси надежно прикрыто силами ПВО. Все 14 контрольных целей, выпущенные с разных направлений на разных высотах, не остались без внимания стражей небес.

Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил

На высоте и мобилизационное развертывание войск. Почти с нуля белорусские военные быстро формируют новые соединения. Например, бригада из 2 тысяч призывников под ружье ставится в самые короткие сроки. Учения подтвердили и эффективность такого формирования. Один из новых армейских элементов – разворачивание медицинского отряда. Это помогло оценить качество врачебной помощи в боевых условиях, найти болевые точки и пути их устранения.

Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Есть проблема, конечно. По всей видимости, назрела необходимость пересматривать эту систему. Президент сегодня об этом четко сказал. Надо уходить еще от советских подходов и ориентироваться на то, что у нас реально есть – мы имеем густую развитую сеть поликлиник и больниц. И опираться надо на это, а не развертывать где-то дополнительно в полигонных условиях госпитали.

Недостатки, конечно, есть. Проверка и была нацелена на их выявление. Но если в общем и целом, то белорусская армия справилась со всем спектром поставленных вопросов. Войска оснащены современной техникой, экипировкой и средствами управления. Готовы и способны выполнять поставленные задачи.

Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вложенные деньги должны давать реальный рост боевых возможностей наших Вооруженных Сил и повышать обороноспособность нашего государства. Недопустимо, чтобы дорогостоящее оружие использовалось не в полную силу, а тем более приходило в негодность из-за непрофессионализма отдельных командиров. Вот это недопустимо.

На безопасность тратить будем столько, сколько нужно: Президент Беларуси о расходах на армию

Сегодня же глава государства принял четыре кадровых решения, касающиеся руководства Вооруженных Сил. Александр Вольфович назначен первым замом начальника Генштаба.

Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил

Андрей Жук – командующим войсками Северо-западного оперативного командования.

Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил

Игорь Демиденко – замом командующего войсками Западного оперативного командования.

Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил

А Леонид Касинский – начальником главного управления идеологической работы Миниобороны.

Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил

Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных Сил

Как пояснили журналистам, кадровые перестановки не связаны с состоявшейся проверкой. Однако при выборе кандидатур на должности учитывалось, как офицеры показали себя в ходе ее проведения.

 
 
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Новости Беларуси. О расходах на армию, неуставных отношениях и профессионализме военных кадров. Александр Лукашенко провел совещание по итогам проверки...
 
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