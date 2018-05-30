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Почему даже штраф за курение в неположенном месте не становится преградой? Специальный репортаж на СТВ в 20.15

31.05.2018 19:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Премьера на СТВ. 31 мая в вечернем эфире нашего телеканала расскажем, чем белорусы готовы рисковать ради затяжки.

Почему даже штраф за курение в неположенном месте не становится преградой? И для кого «подымить» – настоящий аристократический ритуал?

Интересные подробности – в специальном репортаже Виктории Ходосок «Плата за дым». Смотрите сегодня на СТВ в 20.15.

 
 
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Новости Беларуси. Премьера на СТВ. 31 мая в вечернем эфире нашего телеканала расскажем, чем белорусы готовы рисковать ради затяжки. Почему даже штраф за курение в...
 
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