Почему даже штраф за курение в неположенном месте не становится преградой? Специальный репортаж на СТВ в 20.15

Новости Беларуси. Премьера на СТВ. 31 мая в вечернем эфире нашего телеканала расскажем, чем белорусы готовы рисковать ради затяжки.

Почему даже штраф за курение в неположенном месте не становится преградой? И для кого «подымить» – настоящий аристократический ритуал?

Интересные подробности – в специальном репортаже Виктории Ходосок «Плата за дым». Смотрите сегодня на СТВ в 20.15.