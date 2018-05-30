|
Ущерб – почти 500 тысяч рублей. В Минской области вскрыта коррупционная схема посредничества в сфере АПК
Новости Беларуси. В Минской области выявлена коррупционная схема посредничества в сфере АПК с ущербом почти на 500 тысяч рублей.
Об этом
Главным управлением по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД и Генпрокуратурой РБ в ходе мониторинга исполнения сельскохозяйственными предприятиями и местными исполнительными и распорядительными органами Минской области законодательства о закупках при обеспечении полевых работ в ходе посевной кампании были установили факты криминального посредничества и бюрократических барьеров.
Они были сопряжены с коррупционными проявлениями и повлекли существенный вред госинтересам.
Была вскрыта преступная схема, по которой должностные лица коммерческой структуры в сговоре с ответственными должностными лицами Минской области реализовывали по завышенной стоимости товарно-материальные ценности вопреки интересам сельскохозяйственных предприятий.
Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Беларуси:
У подозреваемых были реальные возможности закупить запчасти по имеющимся прямым договорам как с государственными, так и с коммерческими производителями, а также первыми поставщиками.
Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере». Сумма ущерба, который был причинен ОАО «Миноблагросервис», составила почти 500 тысяч белорусских рублей (это 250 тысяч долларов).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ущерб – почти 500 тысяч рублей. В Минской области вскрыта коррупционная схема посредничества в сфере АПК
Новости Беларуси. В Минской области выявлена коррупционная схема посредничества в сфере АПК с ущербом почти на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает старший...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)