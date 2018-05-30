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Ущерб – почти 500 тысяч рублей. В Минской области вскрыта коррупционная схема посредничества в сфере АПК

31.05.2018 18:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минской области выявлена коррупционная схема посредничества в сфере АПК с ущербом почти на 500 тысяч рублей.

Об этом сообщает старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Беларуси Вероника Посметьева.

Главным управлением по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД и Генпрокуратурой РБ в ходе мониторинга исполнения сельскохозяйственными предприятиями и местными исполнительными и распорядительными органами Минской области законодательства о закупках при обеспечении полевых работ в ходе посевной кампании были установили факты криминального посредничества и бюрократических барьеров.

Они были сопряжены с коррупционными проявлениями и повлекли существенный вред госинтересам.

Была вскрыта преступная схема, по которой должностные лица коммерческой структуры в сговоре с ответственными должностными лицами Минской области реализовывали по завышенной стоимости товарно-материальные ценности вопреки интересам сельскохозяйственных предприятий.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Беларуси:
В период подготовки к посевной кампании генеральный директор и начальник отдела закупок ОАО «Миноблагросервис», злоупотребляя служебными полномочиями, в нарушение требований действующего законодательства на системной основе организовали закупку запасных частей к сельскохозяйственной технике (от пленки сенажной упаковочной, ремней, ножей, дисков до двигателей, компрессоров, фрикционов, подбарабаньев и другого оборудования) по завышенной стоимости до 9 раз от цены производителя либо импортера через аффилированную посредническую структуру.

У подозреваемых были реальные возможности закупить запчасти по имеющимся прямым договорам как с государственными, так и с коммерческими производителями, а также первыми поставщиками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере». Сумма ущерба, который был причинен ОАО «Миноблагросервис», составила почти 500 тысяч белорусских рублей (это 250 тысяч долларов).    

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области выявлена коррупционная схема посредничества в сфере АПК с ущербом почти на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает старший...
 
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