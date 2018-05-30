В Туркменистане в честь месяца Рамадан амнистируют 3 тыс. человек

радио «Азатлык» , на этот раз планируется помилование около трёх тысяч осуждённых. По словам двух независимых друг от друга источника, на этот раз планируется помилование около трёх тысяч осуждённых.





Также источники сообщают, что в этот раз в числе помилованных могут оказаться осуждённые на длительные тюремные сроки по обвинениям в связях с «гуленистами», то есть в членстве движения «Хизмет» под предводительством турецкого богослова Фетхуллаха Гулена, находящегося в изгнании в США.





В Туркменистане, где на душу населения приходится больше всего заключённых среди стран Центральной Азии, объявление амнистии в связи с тем или иным праздником стало традицией после прихода к власти Гурбангулы Бердымухамедова.





Согласно документам, полученным «Азатлык» в апреле прошлого года, приговором городского суда Ашхабада от 8 февраля 2017 года, 18 лиц, обвинённых в связях с «гуленистами» были приговорены в общей сложности на 333 года.





Стоит отметить, что отношения между туркменскими гражданами, имевшими связи с движением Фетхуллаха Гулена, и представителями туркменских властей испортились после неудавшейся в 2016 году попытки государственного переворота в Турции. После этого Азатлык начал получать множество сообщений о заключении под стражу туркменских граждан, ранее обучавшихся в туркмено-турецких школах. Наблюдатели, знакомые с ситуацией утверждают, что давление Анкары на «гуленистов» привело, в том числе, к осуждению десятков людей и в Туркменистане.





В то же время, не известно точное число лиц, осуждённых в Туркменистане по обвинениям в связях с Гуленом. Некоторые источники сообщали, что в октябре 2016 года по обвинениям в связях с турецким оппозиционером были арестованы более 30 человек. По другим сведениям количество арестованных составляло около 50 человек.





Согласно судебным документам в приговоре от 8 февраля 2017 года, осужденные по этому делу были признаны виновными по двум статьям Уголовного Кодекса Туркменистана: за разжигание национальной и религиозной вражды (статья 177 ч.3) и финансирование преступной деятельности (статья 275 ч.3).





Тогда сообщалось о наказании некоторых граждан, работавших преподавателями в городе Теджене на тюремные сроки до 12 лет. Ещё одной группе предпринимателей было назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы. Сообщалось, что во время расследования все они подвергались пыткам, принуждению признаться в преступлениях и дать показания на других лиц.





Освобождение в рамках нынешней амнистии граждан, обвинённых в связях с движением «гуленистов», может стать первым случаем массового помилования осуждённых по политическим или религиозным мотивам в Туркменистане.





Источники утверждают, что возможное освобождение «гуленистов» имеет и политическую подоплёку. Во первых есть предположение, что из-за экономических трудностей президент Гурбангулы Бердымухамедов, у которого испортились отношения с турецкими предпринимателями. Во вторых, по утверждениям источников, у обвинённых в связях с «гуленским» движением предпринимателей конфисковали всё, что можно было отобрать и получили у них взятки в очень крупных размерах.





Ещё одной причиной освобождения «гуленистов» может быть намерение как-то успокоить предпринимателей, которые из-за репрессивных мер в Туркменистане покидают страну, а также поощрить интерес к предпринимательству и веру в закон для того, чтобы увеличить поступление в государственную казну налогов, утверждают источники, говорившие на условиях анонимности.