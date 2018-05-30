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США испытали суборбитальный ракетный космоплан
Космоплан VSS Unity совершил второй полет на сверхзвуковой скорости.
Об этом сообщает американская компания Virgin Galactic.
Испытания, признанные успешными, проходили 29 мая 2018 года на полигоне в пустыне Мохаве (Калифорния).
В ходе испытаний корабль отделился от самолета-носителя WhiteKnightTwo, после чего на 31 секунду включил ракетный двигатель, развив скорость в 1,9 числа Маха и набрав высоту около 35 километров.
Целью испытаний VSS Unity названа отработка систем управления полетом корабля в сверхзвуковом режиме.
В ходе последних тестов в космоплан интегрированы пассажирские кресла и соответствующее оборудование.
Первые испытания VSS Unity в сверхзвуковом режиме состоялись 5 апреля 2018 года.
Тогда кораблю удалось развить скорость в 1,87 числа Маха.
Предыдущие 11 полетов космоплана, проводившихся с февраля 2016 года, проходили без включения ракетного двигателя.
Суборбитальный ракетный пилотируемый космоплан VSS Unity представлен в феврале 2016 года года как усовершенствованная модель VSS Enterprise, разбившегося в октябре 2014 года из-за ошибки пилота.
VSS Unity и VSS Enterprise являются моделями второго и первого поколений соответственно корабля SpaceShipTwo.
Разработанный Scaled Composites и построенный The Spaceship Company космоплан Virgin Galactic предназначен для проведения суборбитальных туристических полетов.
Стоимость такого путешествия для каждого из шести пассажиров оценивается в 200 тысяч долларов.
В Virgin Galactic надеются начать коммерческое использование VSS Unity уже в 2018 году.
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Космоплан VSS Unity совершил второй полет на сверхзвуковой скорости.
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