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"Открытая тренировка": как сделать обманный финт в стиле Арно Гарнье. Видеоурок для всех
Академия футбола АБФФ в проекте «Открытая тренировка» наглядно показывает, как молодым любителям футбола освоить эффектные финты и с их помощью выгодно выделиться мастерством на футбольном поле.
Все приемы просты для понимания и повторения. А для пущей наглядности показаны с разных углов во время их исполнения учениками Академии футбола АБФФ.
Завершает проект финт от известного
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Академия футбола АБФФ продолжает проект "Открытая тренировка", в котором наглядно показывает, как молодым любителям футбола освоить эффектные финты.
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