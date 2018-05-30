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"Открытая тренировка": как сделать обманный финт в стиле Арно Гарнье. Видеоурок для всех

31.05.2018 20:00 — Разное | Tut.by  
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Академия футбола АБФФ в проекте «Открытая тренировка» наглядно показывает, как молодым любителям футбола освоить эффектные финты и с их помощью выгодно выделиться мастерством на футбольном поле.

Все приемы просты для понимания и повторения. А для пущей наглядности показаны с разных углов во время их исполнения учениками Академии футбола АБФФ.

Завершает проект финт от известного футбольного фристайлера Арно Гарнье.

Смотрите также:

Как сделать эффектный футбольный финт

Как сделать обманный рывок

Как сделать финт с переступом

Как сделать обманный финт с переступом

Как сделать обманный финт с перебрасыванием мяча через себя

Все выпуски на YouTube-канале.

 
 
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Академия футбола АБФФ продолжает проект "Открытая тренировка", в котором наглядно показывает, как молодым любителям футбола освоить эффектные финты.
 
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