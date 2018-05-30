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Гомельские таможенники обнаружили в машине у россиянки старинные монеты, украшения и иконы
560 старинных монет и 30 других ценных антикварных изделий были изъяты у гражданки России, которая пересекала украинско-белорусскую границу в пункте пропуска «Новая Гута».
Для проезда женщина выбрала «зелёный» коридор, который предназначен для тех, кто не перевозит предметы, подлежащие декларированию. Поэтому, когда сотрудники таможни обнаружили в машине целый склад драгоценностей, они были отправлены на экспертизу, а на россиянку составили административный протокол за нарушение таможенного законодательства.
Экспертиза подтвердила, что монеты, украшения и иконы действительно являются предметами старины и принадлежат к категории культурных ценностей.
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560 старинных монет и 30 других ценных антикварных изделий были изъяты у гражданки России, которая пересекала украинско-белорусскую границу в пункте пропуска...
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