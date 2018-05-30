«Развод через мессенджер». В WeChat появилась неожиданная функция

Китайский мессенджер WeChat, и без того используемый в стране для решения многих процедур, дополнили новой возможностью. Теперь пользователи приложения смогут подать заявление на развод, пишет Business Insider.





Пока новая функция доступна жителям провинции Гуандонг — в ней находится ряд крупных городов, включая Гуанчжоу и Шеньжень. Воспользоваться ей можно уже на протяжении недели.

Пользователи могут записаться на приём к местным чиновникам для регистрации развода, заодно сообщив необходимые для ускорения процедуры данные — например имя, и адрес проживания. Разработчик приложения, китайский ИТ-гигант Tencent, отмечает, что вскоре новая возможность станет доступна пользователям всего Китая.

Заявка на развод — одна из многих функций WeChat, у которого более миллиарда активных пользователей по всему миру. Мессенджер позволяет хранить данные о водительских правах, копии паспортной информации и управлять налоговыми декларациями. WeChat также можно использовать для оплаты за услуги и товары.