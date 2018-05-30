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Кучма проинформировал двух конгрессменов США об эскалации ситуации на Донбассе и невыполнении Минских соглашений Россией

31.05.2018 19:28 — Разное | Интерфакс  
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма встретился в Киеве с членами Палаты представителей США, конгрессменами Джимом Слетери (1983-1995) и Луи Гомертом (2005 - до настоящего времени).

Как сообщила пресс-секретарь Л.Кучмы Дарья Олифер на странице в Фейсбуке в четверг, во встрече также принял участие представитель украинской общины в Вашингтоне, координатор украинской группы на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне Михаил Жовнер.

Участники беседы подробно обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества между Украиной и США.

Л.Кучма поблагодарил американскую сторону за систематическую помощь, предоставляемую Украине. В свою очередь, конгрессмены заверили в дальнейшей поддержке Украины со стороны США.

"Отдельно он проинформировал собеседников о продолжении эскалации ситуации на Донбассе и относительно невыполнения Минских договоренностей со стороны России", - сообщила Д.Олифер.

 
 
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма встретился в Киеве с членами Палаты представителей США,...
 
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