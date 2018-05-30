В Минске 2 июня пройдет Праздник спорта

Особый спортивный праздник пройдет 2 июня в Минске. В этот день на базе СОК "Олимпийский" по адресу ул.Сурганова, 2а, пройдет спортивно-развлекательное мероприятие, посвященное Международному олимпийскому дню.

"Праздник спорта состоится с 11.00 по 16.00 на базе СОК "Олимпийский", - отметили в пресс-службе НОК Беларуси.



Место проведения праздника в этом году было выбрано не случайно, ведь ровно через год именно на территории СОК "Олимпийский" пройдут соревнования по пляжному футболу и стрельбе из лука в рамках II Европейских игр 2019 года.

Федерации более 25 видов спорта организуют работу своих спортивных площадок с участием именитых белорусских атлетов. Специально для гостей будут подготовлены различные спортивные конкурсы с последующим награждением призами и сувенирной продукцией от НОК Беларуси.

"В свою очередь, родители и дети смогут получить всю необходимую информацию о представленных видах спорта и спортивных школах Минска, которые они смогут выбрать для посещения", - отметили в НОК РБ.

"Очень важно и правильно, что ребенок сможет прийти и попробовать свои силы в различных видах спорта. Кроме того, дети придут пообщаться, найти новых друзей, определиться, что им нравится. Безусловно положительным фактором выступает тот аспект, что на Международном олимпийском дне будут представлены различные виды спорта", - отметил на пресс-конференции в Минске олимпийский чемпион 2008 года по гребле на каноэ-двойке на 1000 метров, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Богданович.

А заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола (БФБ), чемпион Европы по баскетболу среди молодежных команд Егор Мещеряков пообещал интересную и насыщенную баскетбольную программу.

"БФБ в этом году сделает упор на баскетболе 3x3, который недавно был признан олимпийским видом спорта. Мы будем его развивать и в рамках нашей страны. В первую очередь, данный вид спорта легкодоступен и тем самым вызывает дополнительный интерес. На Международном олимпийском дне мы проведём мини-турнир по баскетболу 3x3. Также можно будет пообщаться с нашими именитыми спортсменами. Например, с Екатериной Снытиной", –рассказал именитый баскетболист.



Любители активного отдыха смогут попробовать свои силы и в… конькобежном спорте. Для этого им придется пройти квест на роликах.

"Конькобежный спорт – один из немногих зимних видов спорта, которые будут иметь собственную площадку 2 июня. Хочу отметить, что нашим видом спорта можно заниматься в любом регионе страны и не обязательно зимой. Для этого достаточно взять обычные ролики и повторять движения конькобежцев. На самом празднике нами будет организован квест на роликах с пятью уровнями. Цель квеста – определить навыки катания у желающих", - рассказал управляющий делами Белорусского союза конькобежцев Алексей Хатылев.

Желающие попробовать себя в теннисе смогут сделать это на специальном корте или на одной из площадок по мини-теннису.

Кроме того, всех гостей праздника ждет еще много интересных игр и спортивных приключений в субботний день.

Девиз мероприятия – Двигайся! Открывай! Изучай!

Приходить рекомендовано всей семьёй! Вход бесплатный!