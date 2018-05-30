Александр Кольченко, который вместе с Олегом Сенцовым осужден по делу о подготовке теракта в Крыму, объявил голодовку в поддержку режиссера, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Лепехин.

"Сегодня я виделся с ним в колонии, и он сообщил, что объявляет голодовку, бессрочную. Я, конечно, разъяснил ему все последствия, но это его право и его решение", - сказал защитник.

Адвокат пояснил, что требование у его подзащитного всего одно - отпустить О.Сенцова.

14 мая О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских граждан, удерживаемых в РФ. Он отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". А.Кольченко - в ИК-6 Главного управления ФСИН по Челябинской области (город Копейск).

В пресс-службе ГУ ФСИН по Челябинской области агентству "Интерфакс-Урал" пояснили, что голодовка проходит под присмотром медиков колонии.

"Заключенный Кольченко обратился к руководству колонии с заявлением об отказе принимать пищу. Он находится в медицинской части под постоянным наблюдением медиков. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказал представитель управления.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. По тому же делу А.Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Спикер МИД Украины Марьяна Беца ранее не исключила, что О.Сенцова могут обменять на российского журналистам Кирилла Вышинского, задержанного по делу о государственной измене.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами затруднился ответить на вопрос, кто должен инициировать переговоры об обмене К.Вышинского на О.Сенцова. "Вопрос об обмене никто не инициировал, насколько мне известно. По крайней мере, не известно о том, чтобы какие-то инициативы поступали бы", - сказал он.