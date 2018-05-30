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Премьер Украины заявляет, что изначально не знал о спецоперации СБУ с журналистом Бабченко

31.05.2018 18:43 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что узнал о спецоперации с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко утром 30 мая, в день проведения пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака.

"На момент моей реакции за день до того, как была пресс-конференция, я ничего про это не знал: меня не проинформировала Служба безопасности Украины. Утром, после моей эмоциональной реакции, меня проинформировали о том, что проводится спецоперация и он живой", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.

По мнению премьера, несмотря на дискуссии о правильности методов спецслужб в данной операции, очень хорошо, что удалось спасти жизнь журналиста.

Накануне перебравшийся на Украину оппозиционный российский журналист А.Бабченко, о гибели которого от пулевых ранений в спину украинские власти объявили вечером 29 мая, заявил на пресс-конференции в Киеве, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины за месяц до его мнимого убийства.

В тот же день, 30 мая, с журналистом встретился президент Украины Петр Порошенко, который заявил, что знал о спецоперации СБУ.

"Я об этом знал. Никто в администрации об этом не знал. Я абсолютно уверен, что по-другому не могло быть", - заявил П.Порошенко во время встречи, видеозапись которой была опубликована на его персональной странице в соцсети Facebook.

Согласно видеоролику, на встрече также присутствовали генпрокурор Украины Юрий Луценко и глава СБУ В.Грицак.

 
 
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что узнал о спецоперации с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко утром 30 мая, в день проведения...
 
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