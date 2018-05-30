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«Антикошачий» забор построили власти в Австралии
Власти считают, что одичавшие кошки виноваты в вымирании около 63 видов птиц, рептилий и млекопитающих.
Чтобы оградить территорию в 9400 га, люди поставили забор длиной в 43 км. По задумке планируется изъять кошек из ограждённой территории, но заселить туда животных, оказавшихся на грани вымирания из-за кошачьих: сумчатых барсуков, куниц и муравьедов-намбатов.
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Власти считают, что одичавшие кошки виноваты в вымирании около 63 видов птиц, рептилий и млекопитающих.
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