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«Всех секретов плац-концерта выдавать не будем» – военнослужащий роты почётного караула
Новости Беларуси. Демонстрировать мощь армии лучше всего, конечно, под мирным небом. В Беларуси это прекрасно понимают, проводя парад в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, подготовка к нему уже началась. Так, на плацу Минской военной комендатуры сегодня, 31 мая, оттачивали шаг пешие расчеты. Всего больше 3 тысяч человек.
Завораживающе. Это слово как ничто больше описывает марш. Парадная колонна длиной полтора километра пройдет у трибун за 8 минут. Для этого военные тренируются несколько недель.
Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Беларуси:
Почти 200 раз. Столько ефрейтор Корнушенко может прокрутить АК (а его вес, кстати, под 4 кило) на руке. Чтобы порадовать зрителей, рота почетного караула репетирует плац-концерт каждый день.
Сергей Корнушенко, военнослужащий роты почетного караула:
Дмитрий Боярович, СТВ:
Здесь – своя азбука. Барабан должен быть повернут на 45 градусов вниз. Только так он будет звучать плотно. И обязательное условие – перчатки: они не позволяет палочке выскользнуть из рук.
Максим Веревка, курсант Минского суворовского военного училища:
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Новости Беларуси. Демонстрировать мощь армии лучше всего, конечно, под мирным небом. В Беларуси это прекрасно понимают, проводя парад в День Независимости,...
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