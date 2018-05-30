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В центре Минска 31 мая образовалась большая пробка из троллейбусов
Новости Беларуси. Большая пробка в центре Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Движение троллейбусов на площади Богушевича 31 мая было остановлено из-за повреждения контактной сети. Остановилось троллейбусное движения на десяти маршрутах. В течении часа аварийными бригадами удалось восстановить электропитание.
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Новости Беларуси. Большая пробка в центре Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Движение троллейбусов на площади Богушевича 31 мая было...
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